Le iene stasera in tv una nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti
Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di “Le iene” condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Il programma andrà in onda a partire dalle 21 e propone servizi e inchieste su vari temi di attualità. La trasmissione si propone di approfondire questioni di interesse pubblico attraverso i reportage e le interviste degli inviati. La puntata è prevista in prima serata e mostra l’appuntamento fisso del giovedì sera del programma.
Nuovo appuntamento in prima serata con “Le iene”, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni in onda oggi, giovedì 14 maggio, a partire dalle 21.20. Anche questa sera vedremo servizi di cronaca, inchieste e testimonianze forti e reportage che toccano temi delicati.Le iene.🔗 Leggi su Today.it
LE IENE STASERA UNA NUOVA PUNTATA #leiene #veronicagentili #maxangioni
Notizie correlate
Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospitiLe storie raccontate da “Le iene” uniscono curiosità, denuncia e racconti privati.
Stasera a letto tardi, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e ospitiIl collettivo comico The Jackel in uno show dalla parte dei più piccoli (e con la partecipazione di guest star d'eccezione) Una serata di televisione...
Temi più discussi: Le iene, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Stasera in tv, le anticipazioni di Le Iene Inside e quella domanda che fa paura: ci si può abituare alla guerra?; Le Iene Inside su Italia 1: stasera viaggio nei complotti tra UFO, Epstein e 11 settembre; Le novità sul caso Garlasco stasera a Le Iene: le anticipazioni della puntata di giovedì 7 maggio.
#LeIene anche stasera le iene, snobbato da tanti per partito preso, batte tutti i Garlaschers con un intervista ad Alberto #Stasi x.com
Stasera, martedì 5 maggio, in prima serata su Italia1, torna Le Iene presentano: Inside. Con Matteo Viviani e Nicola Remisceg parleremo di guerra a tutto tondo, tra conflitti sempre più diffusi e un mondo in cui è sempre più difficile considerarla qualcosa di lon facebook
Le Iene Inside, i servizi del 12 maggio: Complotto globaleOggi, martedì 12 maggio, in prima serata su Italia 1, Le Iene presentano: Inside parlano di un tema molto attuale. Con lo speciale Complotto globale, Gaston Zama e la squadra di Inside non si limita ... radiomusik.it
Le Iene Inside su Italia 1: stasera viaggio nei complotti tra UFO, Epstein e 11 settembreStasera Le Iene Inside su Italia 1: viaggio nei complotti globali tra UFO, Epstein e 11 settembre, tra social, misteri e teorie virali del web. movieplayer.it