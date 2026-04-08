Le iene stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti

Da today.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, mercoledì 8 aprile, torna su Italia 1 il programma televisivo “Le Iene”, in onda a partire dalle 21. La trasmissione propone nuove inchieste che combinano curiosità, approfondimenti e racconti di privati cittadini. Tra le storie in programma ci sono servizi dedicati a temi di attualità e interviste con vari ospiti, offrendo un approfondimento su argomenti di interesse pubblico.

Le storie raccontate da “Le iene” uniscono curiosità, denuncia e racconti privati. Anche questa sera, mercoledì 8 aprile, il programma di Italia 1 va in onda a partire dalle 21.20 circa e presenta inchieste scomode e testimonianze forti, introdotte dalla coppia formata da Veronica Gentili e Max. 🔗 Leggi su Today.it

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