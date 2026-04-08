Le iene stasera in tv la nuova puntata | le anticipazioni e gli ospiti

Stasera, mercoledì 8 aprile, torna su Italia 1 il programma televisivo “Le Iene”, in onda a partire dalle 21. La trasmissione propone nuove inchieste che combinano curiosità, approfondimenti e racconti di privati cittadini. Tra le storie in programma ci sono servizi dedicati a temi di attualità e interviste con vari ospiti, offrendo un approfondimento su argomenti di interesse pubblico.

Le storie raccontate da “Le iene” uniscono curiosità, denuncia e racconti privati. Anche questa sera, mercoledì 8 aprile, il programma di Italia 1 va in onda a partire dalle 21.20 circa e presenta inchieste scomode e testimonianze forti, introdotte dalla coppia formata da Veronica Gentili e Max. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Taratata, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti in scaletta Leggi anche: Le Iene presentano: Il Verdetto, stasera in tv: le anticipazioni e i casi della puntata Le iene, stasera in tv la nuova puntata le anticipazioni e gli ospiti Temi più discussi: Le iene, stasera in tv la nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1: Fin dove può spingersi lo Stato?; Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba a 48 ore insieme a Fabio Cannavaro; Le Iene: puntate in onda su Italia1. Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: Colpevoli davvero?Le nuove testimonianze raccolte dall'inviato del programma di Davide Parenti ridisegnano la timeline della strage: Olindo e Rosa sarebbero stati in via Diaz in un orario incompatibile con l'accusa. movieplayer.it Le Iene Inside stasera su Italia 1: i servizi del 7 aprileMartedì 7 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off ideato da Davide Parenti che va ad approfondire singoli argomenti di grand ... radiomusik.it Tappa reggina per Eleazaro Rossi: il comico e volto di Italia Uno nella trasmissione 'Le Iene' porterà al Teatro Cilea il suo nuovo spettacolo “Kamikaze”, tra satira, ironia tagliente e riflessioni senza filtri - facebook.com facebook Inizia ora una nuova puntata di “Le Iene presentano: Inside”. Con @AndreettaMax e @gonzogiornalism torneremo su casi che conosciamo bene, come la strage di Erba, il delitto di Garlasco e i mostri di Ponticelli, con nuove testimonianze inedite e ricostruzion x.com