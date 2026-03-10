Stasera a letto tardi stasera in tv la nuova puntata | anticipazioni e ospiti
Il collettivo comico The Jackel in uno show dalla parte dei più piccoli (e con la partecipazione di guest star d'eccezione) Una serata di televisione che prova a cambiare prospettiva, lasciando la parola ai più piccoli. Torna oggi, 10 marzo, su Rai 2 in prima serata, “Stasera a letto tardi”, il programma condotto dal collettivo comico dei The Jackal. Dopo il debutto della scorsa settimana, lo show prosegue con un nuovo appuntamento ricco di ospiti e momenti imprevedibili. Il format - realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy - mette al centro lo sguardo spontaneo dei bambini, trasformandolo nel motore narrativo della serata. 🔗 Leggi su Today.it
Stasera a letto tardi, i The Jackal hanno fatto centro: il nuovo programma di Rai2 diverte senza retoricaI The Jackal arrivano su Rai2 con Stasera a letto tardi. La trasmissione recupera la semplicità dei bambini trasformandola in intrattenimento garbato e mai noioso. Scommessa vinta per il gruppo di con ... tvblog.it
‘Stasera a letto tardi’, oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini‘Stasera a letto tardi’ torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano. Aurora Leone, Ciro ... cremonaoggi.it
