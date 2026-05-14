Le Iene i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a Napoli

Nella puntata di oggi di Le Iene si parlerà della strage di Erba e di un caso di malasanità a Napoli. La trasmissione presenterà anche interviste ai familiari di un rapinatore che ha agito nello Zen di Palermo. I servizi si concentrano su eventi recenti e su storie legate a questioni di cronaca italiana, con testimonianze e approfondimenti sui fatti più rilevanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuovo appuntamento in prima serata su Italia 1 stasera, giovedì 14 maggio, con Le Iene, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospite in studio, pronto a interagire con i conduttori, il rapper Clementino. Il programma, ideato da Davide Parenti, promette un viaggio che spazia dalla malasanità a Napoli fino alla vicenda della strage di Erba, passando per quanto accaduto nel quartiere Zen di Palermo dopo la morte di Carmelo Barone. Il servizio realizzato da Alice Martinelli racconta la clamorosa vicenda di una donna di 53 anni che, a distanza di mesi da un intervento di addominoplastica, ha scoperto di avere ancora nell’addome un paio di forbici lasciate durante l’operazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a Napoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le Iene, i servizi di oggi dalla morte di David Rossi alla ragazza accoltellata sull'autobus a NapoliCambio di programmazione su Italia 1: stasera, mercoledì 18 marzo, torna l'appuntamento in prima serata con Le Iene, il programma ideato da Davide... Leggi anche: Strage di Erba, le nuove piste choc delle Iene Temi più discussi: C'è un complotto a Garlasco?; Le Iene stasera su Italia 1: audio inediti e nuovi dubbi su Garlasco e Pagane; Le iene, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e gli ospiti; Le Iene, i servizi di oggi dalla strage di Erba al caso di malasanità a Napoli. Le Iene: tra i servizi l'ultima intervista rilasciata da Alberto Stasi x.com Le Iene Inside, i servizi del 12 maggio: Complotto globaleOggi, martedì 12 maggio, in prima serata su Italia 1, Le Iene presentano: Inside parlano di un tema molto attuale. Con lo speciale Complotto globale, Gaston Zama e la squadra di Inside non si limita ... radiomusik.it Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 7 maggio 2026Le Iene Show: anticipazioni, servizi, ospiti, scherzi, interviste e streaming della puntata di oggi, 7 maggio, ore 21,20 su Italia 1 ... tpi.it