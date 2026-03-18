Oggi le Iene propongono servizi che vanno dalla morte di David Rossi a un episodio di accoltellamento su un autobus a Napoli. I conduttori Veronica Gentili e Max Angioni sono affiancati da ospiti come Ditonellapaga e Manuela Arcuri. La puntata si concentra su fatti di cronaca e storie di attualità senza approfondimenti o commenti.

Cambio di programmazione su Italia 1: stasera, mercoledì 18 marzo, torna l'appuntamento in prima serata con Le Iene, il programma ideato da Davide Parenti e diretto da Antonio Monti. Alla conduzione ritroviamo la solida coppia formata da Veronica Gentili e Max Angioni, pronti a guidare il pubblico tra inchieste scottanti e momenti di intrattenimento. La serata sarà arricchita dalla presenza in studio di ospiti d'eccezione provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo: la cantautrice Ditonellapiaga, l'attrice Manuela Arcuri e il volto amato della fiction italiana Pierpaolo Spollon, che commenteranno i servizi e interagiranno con i conduttori durante la diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le Iene, i servizi di oggi dalla morte di David Rossi alla ragazza accoltellata sull'autobus a Napoli

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