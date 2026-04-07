Nella puntata delle Iene intitolata «Colpevoli davvero?» si torna a parlare della vicenda della Strage di Erba, un episodio in cui quattro persone, tra cui un bambino, persero la vita. La trasmissione sembra proporre nuove piste e approfondimenti che potrebbero modificare le versioni già note, sollevando dubbi sui procedimenti e le indagini finora seguite. La puntata ha suscitato attenzione su possibili sviluppi e rilievi rispetto ai fatti giudiziari.

Tutto sbagliato, tutto da rifare. La puntata delle Iene di stasera dal titolo «Colpevoli davvero?» rischia di riscrivere ancora una volta la vicenda della Strage di Erba, la mattanza in cui persero la vita quattro persone tra cui un bambino. Dopo la denuncia dell’ex sostituto Pg di Milano Cuno Tarfusser, che ha accusato la Corte d’Appello di Brescia e la Cassazione di aver cassato la richiesta di revisione del processo (avanzata anche da lui) con una serie di falsità ideologiche e materiali, la Iena Max Andreetta e l’autore Francesco Priano hanno raccolto testimonianze e prove inedite che riscrivono i momenti successivi alla mattanza nella corte di via Diaz a Brescia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Strage di Erba, le nuove piste choc delle Iene

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