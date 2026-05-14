Adelina, moglie del tecnico sportivo, ha condiviso la vittoria nella Coppa Italia con il marito durante una cerimonia pubblica. È una conduttrice televisiva e modella, e insieme hanno due figlie. La sua presenza nelle immagini ufficiali e nei commenti post-gara ha attirato l’attenzione, mostrando un ruolo di supporto nel successo sportivo del partner. La coppia si presenta come una famiglia unita, con la donna che spesso si occupa anche di impegni legati alla famiglia e alla carriera.

Per spiegare cos’è stata la prima annata interista di Chivu va preso lo smartphone, cercata sua moglie su Instagram - Adelina Elisei, conduttrice televisiva romena - e zoomato sulla didascalia dell’ultima foto scattata insieme, su un treno, dopo una delle svariate trasferte in giro per l’Italia e per l’Europa. "Questo è l’unico selfie che siamo riusciti a scattarci durante l’anno - scrive lei -, e dice tutto. È stato pazzesco, ma io e le ragazze siamo le tue più grandi fan. Ti amo". Adelina era all’Olimpico anche mercoledì sera, in tribuna, insieme ad altri amici. Chivu le ha fatto una videochiamata subito dopo aver vinto la decima Coppa Italia e aver centrato il "doblete". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le ha dedicato la vittoria della Coppa Italia: ecco chi è Adelina, "l'anti-wag" moglie di Chivu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sal Da Vinci, chi è la moglie a cui ha dedicato Per sempre sì a Sanremo. E il figlio famosoLa vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” ha rappresentato una tappa centrale nella carriera di Sal Da Vinci.

Chi era Mattia, il 13enne morto a Roma a cui Cobolli ha dedicato la vittoriaUna mano a indicare il cielo, le lacrime infinite dopo il successo su Zverev in semifinale a Monaco di Baviera, e una dedica sui social.

Temi più discussi: Il Matchday Programme della Finale di Coppa Italia; Presentata a Vicenza la finale del 24 maggio tra Juventus e Roma. Cappelletti: Una città che per me significa molto e che risponderà alla grande; La Coppa Italia arriva a Roma con il Frecciarossa; Finale Coppa Italia ed Internazionali BNL: oltre 60.000 spettatori. Caselli, percorsi dedicati per le tifoserie e navette ATAC per l’Olimpico - Questura di Roma | Polizia di Stato - Polizia di Stato.

La festa per la vittoria della Coppa Italia Primavera si è trasformata in una serata speciale per il mondo nerazzurro. Giovedì 7 maggio il Golf Club Ai Colli di Bergamo ha ospitato l’evento celebrativo dedicato ai ragazzi di Giovanni Bosi e a tutto lo staff, freschi x.com

L’Inter ha vinto la Coppa ItaliaMercoledì sera l’Inter ha battuto 2 a 0 la Lazio e ha vinto la Coppa Italia di calcio. Per l’Inter la partita era già cominciata bene fin dal primo tempo, con un autogol in suo favore di Adam Marusic ... ilpost.it

Due regali Lazio e la Coppa Italia è dell'Inter: Chivu, doppietta con lo ScudettoAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com