Sal Da Vinci chi è la moglie a cui ha dedicato Per sempre sì a Sanremo E il figlio famoso

Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con la canzone “Per sempre sì”. La canzone è stata dedicata alla moglie, con cui ha un rapporto stretto e importante. Sal Da Vinci ha anche un figlio noto nel mondo dello spettacolo. La vittoria ha attirato l’attenzione su questi aspetti della sua vita privata.

La vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì” ha rappresentato una tappa centrale nella carriera di Sal Da Vinci. Dopo l’annuncio del primo posto, il cantante si è mostrato visibilmente emozionato. “Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto e lo voglio dedicare alla mia città Napoli”, ha dichiarato in lacrime, sottolineando il ruolo decisivo dei suoi affetti. Ad accompagnarlo al Festival c’erano infatti sua moglie e uno dei due loro figli. Si tratta di Francesco, un volto famoso. Sal Da Vinci è sposato da oltre 30 anni con Paola Pugliese. E proprio a lei è dedicata la canzone che si è aggiudicata il primo posto al Festival di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sal Da Vinci con Per sempre sì a Sanremo 2026

