Chi era Mattia il 13enne morto a Roma a cui Cobolli ha dedicato la vittoria

Da gazzetta.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 13 anni, residente nella zona di Roma, è morto di recente. La sua scomparsa ha suscitato attenzione tra amici e conoscenti, tra cui un giovane tennista del quartiere Parioli, che ha deciso di dedicargli la vittoria in una competizione. Il tennista ha scritto la lettera

Una mano a indicare il cielo, le lacrime infinite dopo il successo su Zverev in semifinale a Monaco di Baviera, e una dedica sui social. Flavio Cobolli ha ricordato così Mattia, il 13enne scomparso giovedì a Roma dopo essere caduto da una finestra del secondo piano della sua casa al Coppedè. Nell’appartamento era stato ritrovato un biglietto e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e accertare se si sia trattato o meno di un gesto volontario. Cobolli ha saputo della tragedia appena dopo la vittoria nei quarti su Kopriva, ieri è andato in campo con una M scritta sul braccio. “Ogni punto che giocherò, ogni palla che toccherò, ogni passo che farò, penserò a te.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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