Con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster per i 25 anni di "Fast and Furious", e i primi due film in concorso Nella seconda giornata del festival di Cannes sono stati presentati due film in concorso: Nagi Notes del regista giapponese Fukada Koji e La vie d’une femme della francese Charline Bourgeois-Tacquet. Le maggiori attenzioni fotografiche sono state però riservate al red carpet per il 25esimo anniversario di Fast & Furious, con Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. La vie d’une femme racconta la storia di Gabrielle, chirurga 55enne primaria di un ospedale, oberata di responsabilità e con poco tempo per la vita privata.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le foto di mercoledì a Cannes

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Codling Fishing on Blyth Pier - Northumberland - North East Sea Fishing

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