Da Parigi con terrore | Mercoledì 3 si svela in una nuova foto e i fan impazziscono

Mercoledì 3 si è diffusa online una nuova immagine collegata alla terza stagione della serie. La pubblicazione ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che attendono con ansia i nuovi episodi. Le riprese sono ancora in corso, e non sono stati forniti dettagli sulla data di uscita. La piattaforma di streaming ha annunciato l’arrivo della stagione, senza specificare ulteriori informazioni sui contenuti.

Netflix ha salutato l’arrivo dell’imminente terza stagione di Mercoledì, le cui riprese sono iniziate nelle scorse settimane, con una foto promozionale in cui l’iconica protagonista interpretata da Jenna Ortega osserva la Torre Eiffel; la tagline è altrettanto accattivante: “ Da Parigi, con terrore” (“From Paris, with dread “). Ad accompagnare Mercoledì in questo insolito setting non poteva che esserci Mano, l’inseparabile complice di tante avventure. Tra le mani, Mercoledì, ha qualcosa che parrebbe essere una lettera o un biglietto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Il terzo ciclo di.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “Da Parigi, con terrore”: Mercoledì 3 si svela in una nuova foto e i fan impazziscono Notizie correlate L'attrice di Un Posto al Sole condivide una foto di quand'era ragazza: i fan impazzisconoSui social è diventata virale una foto postata da un'attrice della soap “Un posto al sole”. Nadia Mayer, spunta il video da giovane: i fan impazziscono sui socialL'agente immobiliare di Casa a prima vista ha condiviso su Instagram un video del passato, con in braccio la figlia piccolissima “Ho ritrovato... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mercoledì si sposta a Parigi, ma quando la rivedremo su Netflix?; Mercoledì 3: Netflix svela la prima immagine della nuova stagione; Mercoledì, cambia tutto! La prima immagine della terza stagione sorprende i fan [FOTO]; Terrore a bordo del Catania-Atene, Boeing Ryanair perde potenza in volo, atterraggio d’emergenza dopo due ore. Da Parigi, con terrore: Mercoledì 3 si svela in una nuova foto e i fan impazzisconoNetflix ha salutato l’arrivo dell’imminente terza stagione di Mercoledì, le cui riprese sono iniziate nelle scorse settimane, con una foto promozionale in cui l’iconica protagonista interpretata da ... cinemaserietv.it Cosa ci fa Mercoledì a Parigi? Un primo sguardo alla stagione 3 (FOTO)Netflix condivide una prima foto ufficiale della stagione 3 di Mercoledì, rivelando una sorprendente ambientazione parigina. Ecco le nuove anticipazioni. comingsoon.it Dovrebbe presentarsi stamattina in tribunale a #Parigi per essere interrogato. Quasi impossibile che lo faccia. Ma l'inchiesta francese su Elon #Musk e la sua piattaforma X, chiariscono i magistrati, andrà avanti lo stesso. Le accuse sono pesantissime, il chatbo facebook Alcaraz allontana Parigi: “Giocherò se avrò recuperato al 100%” #Alcaraz #Tennis #Sinner x.com