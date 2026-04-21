Mercoledì 3, sono state diffuse le prime immagini della nuova stagione della serie creata da Tim Burton e disponibile su Netflix. La foto di Jenna Ortega mostra il suo personaggio in una nuova location, segnalando un cambio di ambientazione rispetto alle stagioni precedenti. La protagonista si trova in un contesto diverso, senza ulteriori dettagli sulla scena o sulla trama. La serie continuerà a essere disponibile sulla piattaforma di streaming.

Mercoledì ha fatto le valigie in cerca di nuovi orizzonti, ecco le prime immagini della nuova stagione della serie creata da Tim Burton per Netflix. La Nevermore Academy sembra stare troppo stretta a Mercoledì, come anticipa una nuova foto dal set di Mercoledì 3 che rivela una location inedita per lo show. Le riprese della terza stagione della popolare serie firmata da Tim Burton sono attualmente in corso nei pressi di Dublino. La terza stagione torna a seguire le vicende di Mercoledì, l'"intelligente, sarcastica e un po' insensibile" figlia degli Addams, mentre "indaga su misteri intricati e si fa nuovi amici - e nemici - alla Nevermore Academy".🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Mercoledì 3: la foto di Jenna Ortega rivela la nuova location

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