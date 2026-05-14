Le figlie d’arte del Volleyrò | Bovolenta Hernandez e Mastrangelo pronte a spiccare il volo

Nel weekend, le atlete delle finali nazionali Under 18 si sono confrontate in diverse gare, portando in campo le figlie di noti giocatori del volley italiano. Tra queste, spiccavano le giovani provenienti dal settore giovanile del Volleyrò, tra cui due sorelle e un'altra atleta, tutte figlie di ex campioni. Le partite si sono svolte in diverse città italiane, con un’attenzione crescente verso il loro percorso di crescita e le prospettive future nel volley. Le finali hanno attirato l'interesse di molti appassionati e addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un bellissimo capitolo che sta per chiudersi, una carriera che a breve spiccherà il volo. È il destino che unisce tre figlie d’arte della pallavolo azzurra che, curiosamente, si ritrovano a giocare insieme al Volleyrò Casal de’ Pazzi, il club romano riferimento del movimento giovanile italiano. Sono Arianna Bovolenta, Nicole Mastrangelo e Vanessa Hernandez, le figlie dei due azzurri Vigor e Luigi e del mitico opposto cubano Osvaldo. Tutte e tre saranno in campo nel weekend a Cremona per le finali del campionato Under 18, dopo di che chiuderanno il loro capitolo giovanile per spiccare il volo verso la carriera senior: Arianna (ruolo, centrale), che in realtà ha già assaporato l’A2 in questa stagione con il Club Italia, andrà a Trento, Nicole (schiacciatrice) all’Altamura e Vanessa (palleggiatrice) a sua volta al Club Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le figlie d’arte del Volleyrò: Bovolenta, Hernandez e Mastrangelo pronte a spiccare il volo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Due pattini per spiccare il volo. Quando lo sport va oltre le barriereLo sport che abbatte le barriere della diversità, la pista che si trasforma in terreno d’inclusione, le rotelle dei pattini che diventano ali per... Leggi anche: Cotignolese, talenti pronti a spiccare il volo