Due pattini pronti a sfidare i limiti, mentre uno sport si dimostra capace di superare le barriere della diversità. In un’area dedicata, le rotelle dei pattini vengono usate come strumenti di inclusione, trasformando la pista in un ambiente in cui tutti possono partecipare. È un’immagine che mostra come lo sport possa diventare un luogo di libertà e aggregazione, senza confini.

Lo sport che abbatte le barriere della diversità, la pista che si trasforma in terreno d’inclusione, le rotelle dei pattini che diventano ali per spiccare il volo. È una splendida storia di sport che va oltre la diversità quella che arriva da Castel San Pietro. Protagonista è la GS Pattinaggio, storica società castellana che da circa un anno e mezzo ha lanciato il progetto ’Anche io posso’, un corso dedicato a bambini e ragazzi diversamente abili. Sotto la guida di Barbara Calvi, Vicepresidente della società e anima dell’iniziativa, il pattinaggio è diventato uno strumento per superare limiti che sembravano insormontabili. I protagonisti della storia sono Alessandro, 11 anni, di Castel San Pietro, e Alice, 13 anni, di Medicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Due pattini per spiccare il volo. Quando lo sport va oltre le barriere

Lo sport oltre le barriere con i campioni paralimpiciLo sport come strumento di inclusione, crescita personale e abbattimento delle barriere, raccontato attraverso le voci e le esperienze dirette di...

Leggi anche: Lo sport per abbattere le barriere: riparte in oltre 200 scuole il progetto per l'inclusione