Palazzo Farnese | l'enorme edificio pentagonale che domina sulla Tuscia laziale
Palazzo Farnese, situato sulla Tuscia laziale, si distingue per la sua imponente struttura pentagonale che si affaccia sul paesaggio circostante. L'edificio ospita affreschi e sale storiche che raccontano la sua lunga storia. La sua presenza si fa notare tra le testimonianze architettoniche della regione, attirando visitatori e studiosi interessati alla sua grandezza e alle sue caratteristiche.
