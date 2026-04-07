Mozart | un racconto musicale continuano Le Matinées a Palazzo Farnese

Dopo la pausa pasquale, le Matinées a Palazzo Farnese riprendono con un nuovo ciclo di concerti nella Sala della Pinacoteca. La rassegna musicale, che combina arte e musica, torna ad animare gli spazi storici del palazzo, offrendo agli spettatori un'occasione per ascoltare composizioni classiche in un ambiente suggestivo. L'iniziativa si svolge come di consueto nella cornice di Palazzo Farnese, coinvolgendo artisti e pubblico in eventi che si ripetono nel calendario.

Dopo la pausa pasquale, riprendono gli appuntamenti con le Matinées a Palazzo Farnese, la rassegna musicale che unisce arte e musica nella suggestiva cornice della Sala della Pinacoteca di Palazzo Farnese. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 12 aprile alle ore 10,30 ed è dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, nel 270° anniversario della sua nascita. Ancora una volta, la musica risuonerà nella preziosa atmosfera della Pinacoteca, offrendo al pubblico un’esperienza culturale di grande suggestione. «Si ringraziano per il sostegno all'attività Fondazione Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza, Fondazione Polli Stoppani per il patrocinio, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Piacenza», si legge nel comunicato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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