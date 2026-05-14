Le donne di Macario | a Torino un tour teatrale itinerante dedicato al celebre comico

A Torino è in corso un tour teatrale itinerante dedicato alle donne di Macario, il celebre comico nato nella città. L’evento, che coinvolge diversi luoghi del centro, presenta spettacoli e rappresentazioni legate alla figura di Macario e alla sua storia. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge artisti e attori locali. L’iniziativa mira a celebrare la figura di Macario attraverso un percorso che attraversa vari quartieri della città, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale diffusa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui