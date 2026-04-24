Percorso teatrale itinerante per bambini per le vie del centro arriva ' A spasso tra le favole'

Un percorso teatrale itinerante dedicato ai bambini attraversa le vie del centro di Ferrara, intitolato 'A spasso tra le favole'. L'iniziativa prevede rappresentazioni e incontri con personaggi delle fiabe direttamente in strada, coinvolgendo i più piccoli in un'esperienza immersiva. L'evento è stato annunciato come un modo per far vivere le storie in modo pratico e vicino alla realtà urbana, trasformando la città in un villaggio fiabesco temporaneo.

Avete mai immaginato Ferrara come un villaggio fiabesco, in cui le storie prendono vita e i personaggi si raccontano direttamente i bambini? Una fantasia, che potrà diventare realtà. Almeno per un giorno.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodaySi chiama ‘A spasso tra le favole' ed è il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate A Milano arriva il 'tram della colazione': ecco come salire a bordo per mangiare (gratis) tra le vie del centroDa Piazza Castello parte il tour gastronomico su una vettura storica Atm: 40 minuti di viaggio tra assaggi proteici e drink vegetali (ma serve la... Leggi anche: A Pasquetta con le Vie del Sacro: un percorso tra arte, storia e danza Altri aggiornamenti Temi più discussi: Percorso teatrale itinerante per bambini per le vie del centro, arriva 'A spasso tra le favole'; Il Corpo Collettivo 7.0 – tra azione, voce e relazione | 9/10 Maggio | ROMA. #sponsor; Laboratori, visite, spettacoli teatrali e attività outdoor: arriva Il Risveglio della Val Canali: Echi d'Acqua; Uno spettacolo teatrale racconta. Luisa Spagnoli. A Noepoli un percorso teatrale itinerante tra piazze e vieLe strade, le piazze e i luoghi simbolici del borgo di Noepoli (Potenza), il prossimo 25 agosto, diventeranno il palcoscenico di una narrazione corale che intreccia memoria storica, identità ... ansa.it L'11 luglio a Napoli spettacolo itinerante per un teatro jazzC'è un cammino che non è solo fisico, ma immaginifico, interiore, collettivo, attraverso un percorso fatto di passi e visioni, in cui la città diventa palcoscenico e il tempo si piega, si sospende, ... ansa.it Il corso si propone un percorso di formazione esperienziale che utilizza le tecniche della teatroterapia e del laboratorio teatrale come strumenti attivi di apprendimento e sviluppo professionale per i docenti. Partendo dalla consapevolezza che la scuola conte - facebook.com facebook