Le cinque Confindustrie marchigiane fanno rete | nasce Confindustria Servizi Marche
Le cinque associazioni di Confindustria delle Marche, rispettivamente di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, hanno creato una nuova rete chiamata “Confindustria Servizi Marche”. Questa alleanza strategica mira a condividere le competenze, le risorse e i progetti tra le varie società di servizi delle cinque province. L’obiettivo è unire le forze per sviluppare iniziative comuni e rafforzare la collaborazione tra le imprese del territorio.
ANCONA - Le società di servizi di Confindustria Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino uniscono competenze, risorse e progettualità in “Confindustria Servizi Marche”, l’alleanza strategica che mette in rete le competenze delle cinque province marchigiane.L’obiettivo è creare un.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Hotel, ristoranti, servizi e negozi fanno rete
Confindustria, nasce una nuova rete industriale regionale: al via l’aggregazione tra Ancona, Fermo e MacerataANCONA – Fare sistema per competere di più: prende ufficialmente il via da Portonovo il percorso di aggregazione tra tre associazioni territoriali...
Nasce Confindustria servizi Marche, le cinque associazioni marchigiane fanno reteLe cinque Confindustrie marchigiane fanno rete: Le società di servizi di Confindustria Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino uniscono competenze, risorse e progettualità in Confindus ... ansa.it
Confindustria Marche, 'un imprenditore su tre userebbe i benefici della Zes'Le imprese marchigiane guardano al primo semestre 2026 con cauto ottimismo: il 32,5% degli imprenditori dichiara che utilizzerebbe i benefici della Zona economica speciale, con punte del 47,9% ad ... ansa.it