Le cinque Confindustrie marchigiane fanno rete | nasce Confindustria Servizi Marche

Da anconatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le cinque associazioni di Confindustria delle Marche, rispettivamente di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, hanno creato una nuova rete chiamata “Confindustria Servizi Marche”. Questa alleanza strategica mira a condividere le competenze, le risorse e i progetti tra le varie società di servizi delle cinque province. L’obiettivo è unire le forze per sviluppare iniziative comuni e rafforzare la collaborazione tra le imprese del territorio.

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ANCONA - Le società di servizi di Confindustria Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino uniscono competenze, risorse e progettualità in “Confindustria Servizi Marche”, l’alleanza strategica che mette in rete le competenze delle cinque province marchigiane.L’obiettivo è creare un.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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