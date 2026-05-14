Le cinque Confindustrie marchigiane fanno rete | nasce Confindustria Servizi Marche

Le cinque associazioni di Confindustria delle Marche, rispettivamente di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino, hanno creato una nuova rete chiamata “Confindustria Servizi Marche”. Questa alleanza strategica mira a condividere le competenze, le risorse e i progetti tra le varie società di servizi delle cinque province. L’obiettivo è unire le forze per sviluppare iniziative comuni e rafforzare la collaborazione tra le imprese del territorio.

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