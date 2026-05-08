hotel ristoranti servizi e negozi fanno rete

Inizia la fase di test della 'Cervia advantage card', un voucher da 15 euro che offre uno sconto del 10% presso oltre settanta esercizi commerciali e trenta strutture ricettive della zona. La rete coinvolge hotel, ristoranti, negozi e servizi, creando un sistema di convenzioni tra le attività locali. La promozione mira a incentivare l’uso di questa card tra i clienti, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le imprese del territorio.

Cento attività che fanno rete: 70 esercizi commerciali e 30 albergatori. Parte così la prima fase, quella di test, della ’Cervia advantage card’: un voucher del valore di 15 euro che dà diritto a uno sconto del 10% nelle attività convenzionate. Il progetto è stato presentato ieri mattina nella sede di Confcommercio Ascom Cervia alla presenza di Luca Sirilli, presidente Cervia In; Luigi Angelini, Ceo Mediatip; Gianni Casadei, presidente Consorzio Welcome Cervia e Mario Buia, presidente ristoranti Ascom Confcommercio, oltre alle Pro loco del territorio. L’iniziativa, che coinvolge tutto il territorio di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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