Durante la cerimonia di apertura del 79º Festival di Cannes, l’attrice 63enne ha attirato numerosi commenti online, scatenando discussioni tra i fan sulle sue condizioni fisiche. La sua presenza sul red carpet ha generato un acceso dibattito sui social, con alcuni osservatori che hanno espresso preoccupazione riguardo alla sua magrezza, mentre altri hanno elogiato il suo aspetto. La sua apparizione ha così diviso l’attenzione tra il lato glamour e le interpretazioni sulla sua salute.

Una semplice apparizione sul red carpet può trasformarsi in un terremoto social. È quello che è successo a Demi Moore durante la serata inaugurale del 79esimo Festival di Cannes, quando l’attrice 63enne ha catalizzato l’attenzione del web per ragioni che vanno ben oltre il glamour della Croisette. Moore si è presentata alla cerimonia d’apertura con un abito scintillante Jacquemus senza spalline, accompagnato da una collana di diamanti Chopard e orecchini floreali che hanno completato un look studiato nei minimi dettagli. Il suo stylist Brad Goreski ha condiviso sui social un video che mostrava l’ensemble da vicino, ricevendo immediati complimenti da celebrity come Rita Wilson, che ha definito il vestito “ uno dei miei preferiti su di te “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Le braccia di Demi Moore scatenano la polemica: corpo tonico o magrezza estrema? (i fan sono preoccupati)

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Chi sono i tre ex mariti di Demi Moore, dal primo Freddie Moore (al quale rubò il cognome), Bruce Willis all’ultimo Ashton KutcherDemi Moore ha avuto tre mariti, il primo è stato Freddie Moore, un musicista e programmatore.

Argomenti più discussi: Demi Moore, nonna, pubblica una foto con la nipote.; Da Nicole Kidman a Lily Collins e Andre Agassi: foto e auguri per la Festa della mamma; Cannes 2026, Demi Moore scheletrica sul carpet ma i media la elogiano. Ecco perché SI DEVE parlare dei corpi altrui: non fatevi i caz*i vostri!; Ultra-muscolosa: Eiza González stupisce con una nuova trasformazione fisica.

Noto che la maggior parte di chi commenta critica lei. In realtà io mi scaglio contro i media che sostiengono questo. Il problema è innanzitutto il titolo: Le braccia toniche di Demi Moore rubano la scena, una sineddoche inaccettabile che esalta una situazione x.com