Chi sono i tre ex mariti di Demi Moore dal primo Freddie Moore al quale rubò il cognome Bruce Willis all’ultimo Ashton Kutcher

Demi Moore ha avuto tre mariti, il primo è stato Freddie Moore, un musicista e programmatore. I due si sono sposati nel 1980 quando l’attrice aveva solo 18 anni; sono rimasti insieme fino al 1985. Demi non aveva ancora esordito come attrice al cinema (il suo primo film è datato 1981), quando decise di sposare Moore. Lei aveva 18 anni, mentre lui 30. Il matrimonio durò cinque anni e in quel periodo l’attrice utilizzò il cognome del marito, Moore, piuttosto che il suo, Guynes, per farsi strada nel mondo del cinema e quando i due divorziarono decise di mantenere il cognome Moore. Due anni dopo il primo divorzio Demi Moore ha incontrato Bruce Willis. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

