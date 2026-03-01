I wireless bra, i reggiseni senza ferretto, sono tra i modelli più popolari del 2026. Questi capi d’abbigliamento stanno conquistando molte donne grazie al comfort e alla praticità che offrono. Mentre il reggiseno con ferretto rimane ancora presente sul mercato, il wireless bra si fa strada come una scelta moderna e versatile. La tendenza si conferma come una delle preferite di questa stagione.

Ok, parliamone: il wireless bra, ovvero reggiseno con ferretto ha fatto il suo, ma non è detto che debba essere il tuo daily driver per sempre. I reggiseni senza ferretto nel 2026 non sono più la roba “da casa e basta”: hanno supporto vero, tessuti intelligenti, spalline studiate bene e quel fit che ti fa dimenticare che lo stai indossando (il sogno). Se finora hai associato “wireless” a “piattume” o “zero forma”, spoiler: ti sei persa un upgrade importante. I wireless bra sono i più richiesti perché uniscono comfort + sostegno + resa sotto i vestiti. Quindi sì alla morbidezza (che non pizzichi, non segni, non salga su), ma anche sì a dettagli tecnici che contano davvero: fascia sottoseno stabile, coppe che non collassano, spalline che non fanno male dopo tre ore, cuciture invisibili dove serve. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Si chiamano wireless bra, e sono i reggiseni più in trend del 2026

