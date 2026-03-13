Il mercato delle borse nel 2026 ha sorpreso subito, attirando l’attenzione di molti. Alcuni hanno mostrato sorpresa, altri hanno espresso sdegno, ma tutti hanno osservato attentamente i movimenti e le variazioni. La scena si è ripetuta più volte, con commenti e reazioni diverse, mentre il trend continuava a catturare l’interesse di chi seguiva le sue evoluzioni.

Q ualcuno ha strabuzzato gli occhi. Altri hanno gridato allo scandalo. Tutti l’hanno guardata e riguardata. Alla sfilata Chanel Primavera Estate 2026 firmata Matthieu Blazy è soprattutto una borsa ad aver catturato l’attenzione: simile alla classica 2.55 della maison, ma che sembra aver già vissuto mille vite. La pelle marrone, nera o bordeaux visibilmente segnata, i bordi accartocciati, quell’aria da accessorio, più che usato, amato fino allo sfinimento. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Gli anni 20 tornano in passerella da Chanel, mentre su TikTok è già caccia alle nuove borse L’iconica It Bag in versione distressed approda nei negozi, lanciando una tendenza divisiva: la borsa in pelle invecchiata ad arte, marrone o nera perlopiù, effetto vintage. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il trend borse del 2026 spiazza al primo colpo d’occhio. Poi crea dipendenza

Articoli correlati

“Con l’algoritmo crea dipendenza nei minori a scopo di lucro”: il primo processo contro Mark ZuckerbergUn aula di tribunale, dodici giurati e un testimone d’eccellenza, Mark Zuckerberg.

TikTok sotto accusa della Ue, rischio multa fino al 6% del fatturato: nel mirino il design che crea dipendenzaLa Commissione Ue ha mosso un’accusa a TikTok: il design dell’app, tra scorrimento infinito, autoplay e notifiche push, avrebbe favorito dipendenza e...

Contenuti e approfondimenti su trend borse

Temi più discussi: 10 borse firmate che abbiamo visto (ovunque) alla Milano Fashion Week, tra icone e novità; Nel 2026 le borse vanno di moda colorati: le 5 nuance da sceglierle; Milano Fashion Week 2026, le 8 tendenze per scarpe, borse e accessori viste in passerella e da tenere d’occhio; Borse in preda al panico da guerra? Gli investitori guardino al voto Usa.

Borse cinesi in rialzo: Hong Kong chiude a +2,17%, Shenzhen guadagna l’1,84%Le azioni di Hong Kong registrano un rialzo grazie al miglioramento del sentiment globale, influenzato dalla previsione di Donald Trump su una rapida conclusione del conflitto in Medio Oriente. Questo ... borse.it

Borse da nonna: la tendenza anni ’50 vista in passerella da anticipare già oraBorsa in pelle anni 50, la tendenza accessori 2026 vista alle sfilate di New York, Milano e Parigi. Tornano le borse vintage con manico corto ... iodonna.it

Guaglione Calzature. . NUOVI TREND 2026 Scarpe e Borse di tendenza!Acquista ora www.guaglionecalzature.it Seguici! - facebook.com facebook