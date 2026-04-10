Innovazione Squeri | Non mortificare aziende tecnologiche

Oggi si è svolto un incontro dedicato al rapporto tra innovazione e regolamentazione, con l’obiettivo di confrontare le posizioni di politica, aziende e settore produttivo. Durante l’evento, è stato sottolineato come le norme adottate dalla politica abbiano ripercussioni dirette sulle imprese tecnologiche e sul loro sviluppo. La discussione ha evidenziato l’importanza di evitare misure che possano ostacolare l’innovazione senza compromettere la sicurezza e la competitività.

Roma, 10 apr. -(Adnkronos) - "Incontri come quello di oggi, dove il tema principale è quello dell'innovazione e della regolamentazione, sono importanti perché mettono a confronto la politica, le aziende e il mondo produttivo che subisce le conseguenze delle norme decise dalla politica. Più c'è confronto, più c'è scambio di opinioni, più c'è conoscenza, più si riesce a dare risposte congiunte a tematiche che rischierebbero di mortificare settori importanti che non dovrebbero essere trascurati e in cui l'innovazione è determinante”. Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia Luca Squeri in occasione dell'incontro promosso da Adnkronos e Meta al Centro studi americani sul tema dell'innovazione tecnologica e della regolamentazione europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Innovazione, Squeri: "Non mortificare aziende tecnologiche" Leggi anche: Gate 5.0, Pmi agroalimentari e tecnologiche: 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa Leggi anche: Innovazione, al via “INNOspace Masters”: sfida per aziende, startup e Università