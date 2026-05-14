Le avvincenti rotte dei motoraid

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le rotte dei motoraid attraversano deserti e grandi distese, portando i motociclisti in avventure che cambiano il modo di viaggiare su due ruote. Questi percorsi si snodano attraverso ambienti estremi, sfidando le capacità di chi si lancia in queste imprese. Le traversate spesso durano giorni e coinvolgono percorsi pianificati con attenzione per affrontare terreni difficili e condizioni climatiche variabili. Le esperienze di chi partecipa a queste rotte vengono raccontate come sfide e scoperte continue lungo il cammino.

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Dai deserti alle grandi traversate: il racconto delle avventure motociclistiche che hanno rivoluzionato il modo di viaggiare su due ruote.Una serata dedicata ai grandi motoraid di Avventure nel Mondo, raccontati da due protagonisti d’eccezione: Pierfrancesco Barba, storico coordinatore, e Matteo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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