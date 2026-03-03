Tra l’11 e il 12% del fabbisogno annuale di gas, fondamentale anche per la produzione di energia, transita attraverso lo stretto di Hormuz. Il Qatar ha annunciato il congelamento dei rifornimenti di gas, un provvedimento che potrebbe avere ripercussioni sulle rotte energetiche della regione. La situazione interessa diverse nazioni che dipendono da queste forniture strategiche.

Tra l’11 e il 12% del nostro fabbisogno di gas annuale, così cruciale anche per la produzione di elettricità, passa dallo stretto di Hormuz, quindi da quel pezzo di mare lungo 160 chilometri che rappresenta la porta del petrolio e del gas che arriva dal Golfo Persico, approda in Europa, ma va perlopiù in Asia. Per l’Italia sono in gioco le importazioni di Gas naturale liquefatto che arrivano alle nostre coste via nave dal Qatar. Certo, è solo un pezzetto di quel Gnl diventato così prezioso per il nostro Paese dopo l’addio forzato dalla Russia (l’anno scorso il Gnl ha pesato per il 32% del gas complessivamente immesso in rete). Non c’è il rischio di rimanere a secco. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz, le rotte del gas: il Qatar e il congelamento dei rifornimenti, ecco gli effetti collaterali

Chiusura Stretto di Hormuz, primi effetti sui prezzi: sale il petrolio, vola il gasLa chiusura dello stretto di Hormuz, voluta dalle autorità iraniane in seguito all'attacco militare sferrato dagli Stati Uniti e Israele nella...

Celiachia in Umbria, l'infiammazione cronica è in forte aumento: i dati, gli effetti collaterali e le cure"La celiachia è una patologia in costante aumento, con una prevalenza maggiore tra le donne rispetto agli uomini".

Tutti gli aggiornamenti su Hormuz, le rotte del gas: il Qatar e il...

Temi più discussi: Nello Stretto di Hormuz scatta l’emergenza rotte; L’Iran chiude Hormuz, effetto domino: Portacontainer e tanker invertono le rotte, l’elenco; Iran, Mar Rosso e Stretto di Hormuz: le armi per la rappresaglia del Regime sulle rotte del petrolio; Lo Stretto di Hormuz è chiuso: perché è determinante per il petrolio e chi ci perde di più ora.

Hormuz, le rotte del gas: il Qatar e il congelamento dei rifornimenti, ecco gli effetti collateraliTra l’11 e il 12% del nostro fabbisogno di gas annuale, così cruciale anche per la produzione di elettricità, passa dallo stretto di Hormuz, quindi da quel pezzo di mare ... ilmessaggero.it

Stretto di Hormuz e petrolio: perché l'Iran può mettere in ginocchio l'economia mondialeIl traffico navale è già crollato: centinaia di petroliere e navi di gas liquefatto sono ferme. I rischi di una chiusura totale delle sue acque ... avvenire.it

”Hormuz è chiuso, colpiremo chi cerca di passare" - facebook.com facebook

L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz. Petrolio e gas salgono e torna il rischio inflazione. Di @DavideMattone x.com