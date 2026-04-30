Un’indagine approfondisce le rotte dei minerali strategici necessari per le nuove tecnologie, evidenziando problemi diffusi in diversi paesi. Dalla Danimarca agli Stati Uniti, passando per la Cina e la Nigeria, si riscontrano criticità lungo le vie che portano alle risorse fondamentali per la transizione energetica. Le verifiche indicano che lungo queste rotte si verificano attività illecite e pratiche discutibili.

Terre rare C’è del marcio in Danimarca, ma anche negli Usa, in Cina, in Nigeria; molto se ne annida purtroppo proprio nelle strade tracciate per realizzare la transizione Terre rare C’è del marcio in Danimarca, ma anche negli Usa, in Cina, in Nigeria; molto se ne annida purtroppo proprio nelle strade tracciate per realizzare la transizione C’è del marcio in Danimarca, ma anche negli Usa, in Cina, in Nigeria; molto se ne annida purtroppo proprio nelle strade tracciate per realizzare la transizione verso l’energia pulita. Il rischio che non lo sia sempre, così immacolata, lo delinea Vince Beiser, giornalista dai molti premi e dalle molte inchieste, spesso in tema di disastri ambientali.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Inchiesta sulle rotte dei minerali strategici per le nuove tecnologie

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