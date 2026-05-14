Le alunne sulle orme degli eroi antimafia
Dal 9 all’11 maggio si è svolto un viaggio premio destinato alle ragazze che hanno vinto il concorso sulla legalità rivolto agli studenti delle scuole medie. L’iniziativa ha coinvolto le alunne in un percorso che si è concentrato sulla conoscenza delle figure e delle azioni degli eroi antimafia. L’esperienza si è svolta in diverse località, offrendo alle partecipanti l’opportunità di approfondire temi legati alla lotta contro la criminalità organizzata.
Un viaggio che ha lasciato il segno. Si è svolto dal 9 all’11 maggio scorsi il viaggio premio per le vincitrici del ‘ Concorso sulla legalità ’, rivolto ai ragazzi delle scuole medie. L’assessore comunale Alessandro Albergamo, insieme alle delegazioni di Sala e Granarolo, ha accompagnato personalmente le quattro studentesse vincitrici della scuola Giovanni Pascoli di Anzola: Isabel Halili, Aya El Bouamri, Sara Ricci e Caterina Malaguti. "Questo viaggio – spiega Albergamo – nasce dalla volontà della giunta di riattivare una esperienza di formazione alla legalità e al contrasto alle mafie per i nostri giovani, esperienza che si era persa da anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il 30 aprile eravamo SULLE ORME DELLA RESISTENZA con docenti, alunne ed alunni delle classi 3A e 3B dell' I.C. Tommaso Grossi, Li ringraziamo per la loro partecipazione e ci scusiamo per aver avuto un problema con le foto, facebook