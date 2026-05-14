Le alunne sulle orme degli eroi antimafia

Dal 9 all’11 maggio si è svolto un viaggio premio destinato alle ragazze che hanno vinto il concorso sulla legalità rivolto agli studenti delle scuole medie. L’iniziativa ha coinvolto le alunne in un percorso che si è concentrato sulla conoscenza delle figure e delle azioni degli eroi antimafia. L’esperienza si è svolta in diverse località, offrendo alle partecipanti l’opportunità di approfondire temi legati alla lotta contro la criminalità organizzata.

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Un viaggio che ha lasciato il segno. Si è svolto dal 9 all’11 maggio scorsi il viaggio premio per le vincitrici del ‘ Concorso sulla legalità ’, rivolto ai ragazzi delle scuole medie. L’assessore comunale Alessandro Albergamo, insieme alle delegazioni di Sala e Granarolo, ha accompagnato personalmente le quattro studentesse vincitrici della scuola Giovanni Pascoli di Anzola: Isabel Halili, Aya El Bouamri, Sara Ricci e Caterina Malaguti. "Questo viaggio – spiega Albergamo – nasce dalla volontà della giunta di riattivare una esperienza di formazione alla legalità e al contrasto alle mafie per i nostri giovani, esperienza che si era persa da anni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le alunne sulle orme degli eroi antimafia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Memoria, resistenza e antimafia: passeggiata guidata gratuita sulle orme di Peppino Impastato a TerrasiniDopo la passeggiata a Trappeto alla scoperta di Danilo Dolci, itinerario dedicato alla memoria della lotta alla mafia e alla figura di Peppino... Leggi anche: Una passeggiata nella storia. Il viaggio sulle orme degli eventi. Dalla Caserma Zucchi alla Sinagoga Argomenti più discussi: Domenica 17 maggio: torna l’iniziativa culturale Sulle orme di San Donato in Avane; Livatino, Giudice al lavoro: applaudita performance teatrale degli alunni del Comprensivo di Roccalumera; Sondaggio nelle scuole elementari sammarinesi: il 54,6% delle famiglie beve acqua minerale.