Una passeggiata nella storia Il viaggio sulle orme degli eventi Dalla Caserma Zucchi alla Sinagoga

Ieri alle 18, si è svolta una passeggiata che ha ripercorso alcuni momenti significativi della storia locale, partendo dalla Caserma Zucchi e arrivando fino alla Sinagoga. L’evento, organizzato in occasione della festa della Liberazione, ha coinvolto i partecipanti in un percorso guidato che ha toccato i luoghi simbolo delle vicende passate. La camminata si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e ha visto la presenza di cittadini e appassionati di storia.

Appuntamento passo a passo con la storia per la festa della Liberazione. Ieri alle 18 è partita la passeggiata guidata da Istoreco ‘La Liberazione e le radici della Costituzione’ con oltre una cinquantina di partecipanti, sulle orme degli eventi storici che hanno segnato la nostra città; a fare da ciceroni Michele Bellelli (Polo Archivistico), Gemma Bigi (codirettrice Istoreco), i collaboratori di Istoreco Giacomo Prencipe ed Elisabetta Del Monte, il direttore del Polo Archivistico Massimo Storchi e il direttore di Istoreco, Matthias Durchfeld. Si parte in viale Allegri, a pochi passi dalla Caserma Zucchi, uno dei primi obiettivi tedeschi dopo l’armistizio, attaccata dalle truppe naziste nella notte tra l’8 e il 9 settembre 1943.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una passeggiata nella storia. Il viaggio sulle orme degli eventi. Dalla Caserma Zucchi alla Sinagoga Notizie correlate In viaggio per l’Europa sulle orme dell’espansione degli EtruschiArezzo, 4 febbraio 2026 – «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda», una serie di visite guidate al Maec di Cortona con gli... Memoria, resistenza e antimafia: passeggiata guidata gratuita sulle orme di Peppino Impastato a TerrasiniDopo la passeggiata a Trappeto alla scoperta di Danilo Dolci, itinerario dedicato alla memoria della lotta alla mafia e alla figura di Peppino... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 1° maggio 1946 alla Caserma Zucchi: la violenza contro i profughi sopravvissuti alla Shoah + Visita guidata alla sinagoga; Festa della Liberazione, passeggiata guidata in centro e visita al carcere di San Tommaso con Istoreco; 25 Aprile a Reggio Emilia: cerimonia in piazza Martiri con Antonio Scurati Liberazione a Casa Cervi con Cisco, Gulala Salih e Gad Lerner Domenica pertura straordinaria delle carceri di San Tommaso; Albinea, due giorni per festeggiare la Liberazione. Parla di una vicenda reggiana dolente quanto poco nota, l’assalto del 1° maggio 1946 alla Caserma Zucchi di Reggio Emilia ai danni dei profughi sopravvissuti alla Shoah, la prossima iniziativa pubblica promossa in sinagoga da Istoreco all’interno del progra - facebook.com facebook