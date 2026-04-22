Memoria resistenza e antimafia | passeggiata guidata gratuita sulle orme di Peppino Impastato a Terrasini

Il 27 aprile a Terrasini si terrà una passeggiata guidata gratuita dedicata alla memoria di Peppino Impastato, figura della lotta antimafia. L'evento si inserisce in un percorso che include anche una visita a Trappeto, dedicata a Danilo Dolci, e mira a ricordare le figure e le storie di chi ha combattuto contro le organizzazioni criminali attraverso azioni di resistenza civile. La passeggiata sarà un'occasione per approfondire questi temi in un contesto naturale e storico.

Dopo la passeggiata a Trappeto alla scoperta di Danilo Dolci, itinerario dedicato alla memoria della lotta alla mafia e alla figura di Peppino Impastato il 27 aprile a Terrasini. Si parte alle 9 da Radio Aut per arrivare al Palazzo D’Aumale, scoprendo il patrimonio culturale — materiale e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Teatro e memoria civile: Peppino Impastato, “Il Ribelle”, rivive al Festival LA GUGLIA D’ORO 2026La Compagnia Teatrale Penta Teatro di Pistoia è tra le compagnie finaliste del Festival Nazionale del Teatro “La Guglia d’Oro” e porterà in scena lo... Luisa Impastato ospite di “Semi di legalità”: la vita di Peppino Impastato contro la mafiaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Luisa Impastato, presidente... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Pippo Pollina in concerto - La vita è bella così com’è tour 2026; Il seme della legalità germoglia al Liceo Ruggieri: gli studenti marsalesi incontrano la storia degli Impastato. Chi era Peppino Impastato/ L’attivista antimafia ucciso dal boss Tano Badalamenti nel 1978Andrà in onda questa sera il film/documentario I cento passi dedicato alla figura di Peppino Impastato che tra gli anni ’70 e ’80 è stato tra i tantissimi che hanno deciso di schierarsi apertamente ... ilsussidiario.net Rivediamoci a Cinisi, in nome di PeppinoAnche quest'anno, in occasione del trentunesimo anniversario della morte di Peppino Impastato, vogliamo rinfrescare la memoria ad un paese come l'Italia che troppo spesso tende ad ignorare e a ... ilmanifesto.it Al Centro sociale "Peppino Impastato" di San Giuliano un percorso dedicato a genitori e figli - facebook.com facebook Nel ricordo di Peppino Impastato: il fratello Giovanni incontra gli studenti di Carbonia x.com