Le Accademie di Belle Arti aderiscono al festival BorgoMuse

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A settembre, nel borgo di Collescipoli, si svolgerà il festival culturale “BorgoMuse”. L’evento coinvolgerà diverse istituzioni artistiche, tra cui le Accademie di Belle Arti di Roma e Lorenzo da Viterbo, che hanno deciso di aderire alla manifestazione. Dopo il coinvolgimento delle scuole locali, la partecipazione delle accademie arricchisce il programma con iniziative dedicate alle arti visive e alle attività culturali incentrate nel borgo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

TERNI Al BorgoMuse Festival, la manifestazione culturale che si svolgerà a settembre nel borgo di Collescipoli, dopo il coinvolgimento dellle scuole ternane arriva anche l’adesione dell’ Accademia di Belle Arti di Roma e dell’ Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è trasformare Collescipoli in un laboratorio artistico diffuso, attraverso installazioni, sculture, opere site-specific, scenografie e percorsi creativi pensati in relazione con il borgo, i suoi spazi storici e la comunità residente. "Ho creduto fin da subito che BorgoMuse dovesse avere un profilo diverso rispetto ai tanti festival solamente musicali – dichiara Marco Diamanti, direttore organizzativo della manifestazione –.🔗 Leggi su Lanazione.it

le accademie di belle arti aderiscono al festival borgomuse
© Lanazione.it - Le Accademie di Belle Arti aderiscono al festival “BorgoMuse“
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Collescipoli, il festival BorgoMuse: “Ambizione per far diventare il borgo delle arti della città di Terni”

“BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della...

Temi più discussi: Sabato 16 maggio in Villa Bianchini inaugurazione mostra L’Accademia Veneta di Pittura, Scultura e Architettura; Accademie e Università d’arte, fra integrazioni e questioni aperte; Bari, l'Accademia di Belle Arti diventa un caso e i veleni arrivano al ministero: Chiarire anche fattura da 65mila euro; Scuola estiva di formazione Arte per la liturgia per artisti.

accademie di belle le accademie di belleAccademia di Belle Arti Catanzaro domina il Premio OneMorePack 2026Francesca Palleria, Paolo Ionà e Francesco Antonio Ceniviva conquistano primo, secondo e terzo posto al concorso nazionale di packaging design. catanzaroinforma.it

accademie di belle le accademie di belleDEMOlition Man: all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria la mostra di Francesco De MolfettaL’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal prof. Pietro Sacchetti, presenta DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica, mostra personale dell’artista Franc ... strettoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web