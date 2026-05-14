Le Accademie di Belle Arti aderiscono al festival BorgoMuse
A settembre, nel borgo di Collescipoli, si svolgerà il festival culturale “BorgoMuse”. L’evento coinvolgerà diverse istituzioni artistiche, tra cui le Accademie di Belle Arti di Roma e Lorenzo da Viterbo, che hanno deciso di aderire alla manifestazione. Dopo il coinvolgimento delle scuole locali, la partecipazione delle accademie arricchisce il programma con iniziative dedicate alle arti visive e alle attività culturali incentrate nel borgo.
TERNI Al BorgoMuse Festival, la manifestazione culturale che si svolgerà a settembre nel borgo di Collescipoli, dopo il coinvolgimento dellle scuole ternane arriva anche l’adesione dell’ Accademia di Belle Arti di Roma e dell’ Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è trasformare Collescipoli in un laboratorio artistico diffuso, attraverso installazioni, sculture, opere site-specific, scenografie e percorsi creativi pensati in relazione con il borgo, i suoi spazi storici e la comunità residente. "Ho creduto fin da subito che BorgoMuse dovesse avere un profilo diverso rispetto ai tanti festival solamente musicali – dichiara Marco Diamanti, direttore organizzativo della manifestazione –.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Leggi anche: Collescipoli, il festival BorgoMuse: “Ambizione per far diventare il borgo delle arti della città di Terni”
“BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della...
Temi più discussi: Sabato 16 maggio in Villa Bianchini inaugurazione mostra L’Accademia Veneta di Pittura, Scultura e Architettura; Accademie e Università d’arte, fra integrazioni e questioni aperte; Bari, l'Accademia di Belle Arti diventa un caso e i veleni arrivano al ministero: Chiarire anche fattura da 65mila euro; Scuola estiva di formazione Arte per la liturgia per artisti.
L’Accademia di Belle Arti di Ravenna rinnova il suo impegno nella valorizzazione dei giovani artisti con la sesta edizione del Premio di Grafica d’Arte per le Accademie italiane Ilaria Ciardi 2026, concorso nato per ricordare la docente scomparsa nel maggio facebook
Forma 8 e 9 maggio La Nuvola . Festival della creatività delle accademie di moda di Roma e Lazio. Ingresso gratuito su prenotazione formamodaroma2026.eventbrite.it . Segui l’evento sulla Piattaforma Smart Events di Roma Capitale: shorturl.at/57GW x.com
Accademia di Belle Arti Catanzaro domina il Premio OneMorePack 2026Francesca Palleria, Paolo Ionà e Francesco Antonio Ceniviva conquistano primo, secondo e terzo posto al concorso nazionale di packaging design. catanzaroinforma.it
DEMOlition Man: all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria la mostra di Francesco De MolfettaL’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta dal prof. Pietro Sacchetti, presenta DEMOlition Man. Francesco De Molfetta e l’arte della detonazione iconica, mostra personale dell’artista Franc ... strettoweb.com