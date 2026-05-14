A settembre, nel borgo di Collescipoli, si svolgerà il festival culturale “BorgoMuse”. L’evento coinvolgerà diverse istituzioni artistiche, tra cui le Accademie di Belle Arti di Roma e Lorenzo da Viterbo, che hanno deciso di aderire alla manifestazione. Dopo il coinvolgimento delle scuole locali, la partecipazione delle accademie arricchisce il programma con iniziative dedicate alle arti visive e alle attività culturali incentrate nel borgo.

TERNI Al BorgoMuse Festival, la manifestazione culturale che si svolgerà a settembre nel borgo di Collescipoli, dopo il coinvolgimento dellle scuole ternane arriva anche l’adesione dell’ Accademia di Belle Arti di Roma e dell’ Accademia di Belle Arti Lorenzo da Viterbo. L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è trasformare Collescipoli in un laboratorio artistico diffuso, attraverso installazioni, sculture, opere site-specific, scenografie e percorsi creativi pensati in relazione con il borgo, i suoi spazi storici e la comunità residente. "Ho creduto fin da subito che BorgoMuse dovesse avere un profilo diverso rispetto ai tanti festival solamente musicali – dichiara Marco Diamanti, direttore organizzativo della manifestazione –.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le Accademie di Belle Arti aderiscono al festival “BorgoMuse“

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