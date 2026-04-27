Collescipoli il festival BorgoMuse | Ambizione per far diventare il borgo delle arti della città di Terni

A Collescipoli si avvicina l’edizione di quest’anno del festival BorgoMuse, organizzato dal Bac, che si terrà dall’11 al 13 settembre. I canali social dell’evento sono stati attivati per condividere notizie e aggiornamenti. Durante i tre giorni, il borgo sarà attraversato da spettacoli di musica, teatro e arte contemporanea, trasformandosi in un laboratorio a cielo aperto dedicato alle arti.

Il festival BorgoMuse accende i motori con largo anticipo. Sono ufficialmente attivi i canali social dell’evento diffuso organizzato dal Bac, che dall’11 al 13 settembre trasformerà il borgo di Collescipoli in un laboratorio a cielo aperto di musica, teatro e arte contemporanea. Attraverso le.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate “BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della... A Calenzano torna "Lunaria", il festival delle arti di stradaDue notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle costellazioni e dalla magia della danza, del teatro, delle esibizioni: sabato 20 e domenica 21... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: BorgoMuse, il festival diffuso di Collescipoli entra nel vivo: lanciati i canali social e avviata la rete di partner per l'evento; Collescipoli: il BorgoMuse si lega a pubblico e sponsor anche con i ‘social’; Collescipoli, Borgomuse debutta sui social e avvia collaborazioni -. Collescipoli, Borgomuse debutta sui social e avvia collaborazioniSono attivi da oggi i canali social ufficiali del Festival Borgomuse, la kermesse diffusa che dall’11 al 13 settembre animerà il borgo di Collescipoli. Attraverso questi il pubblico potrà seguire la c ... umbria24.it , Affacciata sulla conca Ternana, l'antica municipalità di Collescipoli è un labirinto di vicoli medievali che custodisce l'eleganza raffinata delle grandi dimore nobiliari. ' - facebook.com facebook