Roma, 10 maggio 2026. Un consiglio diffuso tra chi viaggia frequentemente è di usare una VPN per ottenere tariffe più basse sui voli. Recentemente, studi condotti da università di prestigio hanno analizzato undici strategie per risparmiare sui biglietti aerei. Le ricerche hanno confermato che alcune tecniche, come la cancellazione dei cookie o la ricerca su dispositivi diversi, possono influire sui prezzi visualizzati. Tuttavia, altre pratiche comunemente ritenute efficaci, come la modifica della posizione virtuale, non sempre portano ai risultati sperati.

Roma, 10 maggio 2026. "Bro, vuoi risparmiare sul prezzo dei voli? Ma appiccia la Vpn!". Quanti di noi hanno un "cuggino", come direbbero Elio e le Storie Tese, che coi suoi trucchi e trucchetti promette di farvi avere biglietti aerei a prezzi stracciati? La verità è che questi rimedi artigianali, secondo rigorose ricerche universitarie, non funzionano. Ma allora, in un momento in cui le tariffe aeree stanno schizzando, come si fa davvero a risparmiare? Le strategie utili, incrociando le analisi di diversi atenei mondiali, sono undici. Sommario Perché i prezzi sono aumentati. I miti da sfatare. Come viene deciso il prezzo. La finestra ottimale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le 11 strategie per risparmiare sui voli testate da Yale, Berkeley e Irvine. Quali funzionano meglio (e i falsi miti)

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