Perché il preservativo non basta | le risposte della ginecologa sui falsi miti sul papilloma virus

Una ginecologa spiega perché il preservativo non garantisce una protezione completa contro il papilloma virus, un agente infettivo molto diffuso. Nel suo intervento, vengono chiarite le modalità di contagio, chi dovrebbe sottoporsi alla vaccinazione e il rischio di sviluppare tumori associati all’infezione. I falsi miti e le incomprensioni sull’HPV sono ancora molto diffusi e ostacolano le strategie di prevenzione.
Dalle modalità di contagio, a chi deve vaccinarsi fino al possibile rischio di sviluppare un tumore. Il papilloma virus (HPV) è un virus ad altissima diffusione, eppure i tanti dubbi e i falsi miti sull'argomento impediscono una corretta prevenzione. Le risposte della ginecologa oncologa Elisa Picardo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Papilloma Virus, il ginecologo: «Le donne tendono talvolta a sottovalutare l’HPV perché non sanno che la maggioranza dei maschi è portatore di uno o più ceppi. Il Pap test? Non sempre basta»Infezione da Papilloma Virus (HPV): quanto ne sanno davvero le italiane? Se da un lato, grazie anche alle varie campagne di sensibilizzazione sul...
Argomenti discussi: HPV: perché è così diffuso e come proteggersi; HPV, sondaggio Doctolib su 1.200 donne italiane, informate ma poco protette. Liverani (AGEO): Pap test non basta.
