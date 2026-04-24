Da maggio i bagagli a mano saranno a pagamento sui voli Lufthansa | quali sono le nuove regole

A partire dal 19 maggio, sui voli Lufthansa i passeggeri di classe economy dovranno pagare per portare in cabina bagagli a mano più grandi di una borsa da laptop o di uno zaino piccolo. La compagnia ha annunciato che da questa data le nuove tariffe prevedono un costo aggiuntivo per i bagagli di dimensioni superiori. Questa modifica riguarda tutti i voli con partenza dal 19 maggio in avanti.

Lufthansa introduce nuove regole per le tariffe dei pacchetti Economy: a partire dal 19 maggio i bagagli a mano più grandi di una borsa da laptop o un piccolo zaino saranno a pagamento. Non è il primo caso, già altre compagnie come Air France e Ryanair avevano introdotto le nuove disposizioni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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