LDA e Aka7even hanno pubblicato il singolo “Santa”, che ha suscitato alcune critiche da parte del pubblico. In risposta alle osservazioni, è intervenuto Luca D’Alessio, che ha commentato la situazione senza entrare nel merito delle opinioni espresse. Il brano era stato annunciato come la canzone ideale per accompagnare un’estate all’insegna della nostalgia, con l’intento di richiamare ricordi e sensazioni di libertà. La discussione continua a coinvolgere i fan e gli ascoltatori.

LDA e Aka7even la hit “Santa” scatena critiche. La replica perfetta di Luca D’Alessio. Doveva essere il singolo della nostalgia estiva, quello da ascoltare con i finestrini abbassati e i ricordi che tornano all’improvviso. E invece Santa, il nuovo brano firmato da LDA e Aka 7even, si è trasformato anche in un piccolo caso mediatico. Leggi anche GFVIP, arriva Stefania Orlando? La foto dal backstage Tutto è partito da una critica arrivata da una giornalista. La giornalista di Mow Mag ha scritto pubblicamente: “Qualcuno ci spieghi cosa abbiamo fatto di male per doverci sentire “Santa” di LDA e Aka7even”. A tal proposito, LDA ha riportato tra le sue stories Instagram l’articolo scrivendo: “Sara Murgia apriti un profilo Spotify e fai le tue canzoni che alla musica italiana serve il tuo aiuto e vi metto pure like per tenerezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - LDA, Aka7even e il singolo “Santa”. Arriva la replica di Luca D’Alessio su una critica

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Cosa hanno in comune queste tre foto? Sia Arisa,che LDA e Aka7even e infine le Bambole di pezza hanno pubblicato nel giro di poco tempo un singolo subito dopo il loro album. Foto Mosse e Rugiada sono divise da appena 21 giorni ! È questo il destin x.com

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