La musica come legame di sangue, di amicizia, di destino. Al Festival di Sanremo, sul palco del Teatro Ariston, si è consumato uno dei momenti più intensi della seconda serata: protagonista LDA, che ha condiviso la scena con il suo migliore amico Aka7Even. Un’intesa evidente, artistica e umana, che ha acceso la platea e conquistato il pubblico a casa, trascinato dal groove del brano in gara. Il risultato parla chiaro: entrambi gli artisti, uno di Napoli e l’altro di Salerno, entrano nella top five della serata grazie al voto del televoto, a cui si è aggiunto quello delle radio. Per LDA, al secolo Luca D’Alessio, è l’ennesima conferma di un percorso costruito con determinazione e identità propria, senza scorciatoie e senza appoggiarsi al peso di un cognome importante. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sanremo, sul palco amicizia e legami di sangue: LDA e AKA7Even diretti da Kekko D’Alessio

Da Sanremo al Centro Commerciale Campania arrivano LDA e AKA7evenAl Centro Commerciale Campania, LDA e AKA7even, incontreranno il pubblico per un firmacopie esclusivo in occasione dell’uscita dell’album Poesie...

Sanremo 2026, tanta Napoli tra cantanti e orchestra: da Luché a Kekko D’Alessio a Sal Da VinciL’emozione è palpabile tra amici e famiglia prima dell’esibizione di Samurai Jay sul palco dell’Ariston.

Temi più discussi: Sanremo 2026, LDA e Aka 7even: gli esordi, Amici e l'Ariston. Testo e significato del brano 'Poesie clandestine'; Sanremo 2026, Lda e Aka7even: amicizia, pop e strategia; I rituali di LDA e Aka 7even prima di salire sul palco di Sanremo 2026; LDA e Aka7even, un'amicizia che arriva da lontano fino a Sanremo 2026.

Sanremo, LDA e AKA 7EVEN: portiamo all’Ariston la nostra amiciziaSanremo, 24 feb. (askanews) – Per la prima volta insieme sul palco dell’Ariston, LDA e AKA 7EVEN saranno in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Poesie Clandestine. Un mom ... askanews.it

Sanremo 2026, Chiello chi è: esordi, la vita privata, l'amicizia con Rose VillainChiello è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Questa è la prima partecipazione come concorrente in gara con il brano 'Ti penso sempre'. Ha precedentemente calcato il palco ... adnkronos.com

Angelica Bove sul palco di Sanremo. Sì. #labodifsegnala #angelicabove #sanremo2026 - facebook.com facebook

Sanremo, Sayf minimal sul palco: doppiopetto e un solo anello dopo la polemica dei gioielli da 70mila euro sul green carpet x.com