Lazzarini | Auguri ad Admo 35 anni di impegno per salvare vite e nutrire la speranza Alla Camera premiato il donatore più giovane Oliver Beatrice

Alla Camera dei Deputati si è tenuto un evento per celebrare il trentacinquesimo anniversario di un’associazione impegnata nella donazione di midollo osseo. Durante la cerimonia, sono stati premiati il donatore più giovane e altri contributori che si sono distinti nel corso degli anni. Un rappresentante dell’associazione ha ringraziato i volontari e i donatori per il loro lavoro, sottolineando i risultati raggiunti in questo lungo periodo di attività. L’iniziativa ha coinvolto anche interventi di esponenti istituzionali e di volontari.

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