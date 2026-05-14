Lazzarini | Auguri ad Admo 35 anni di impegno per salvare vite e nutrire la speranza Alla Camera premiato il donatore più giovane Oliver Beatrice
Alla Camera dei Deputati si è tenuto un evento per celebrare il trentacinquesimo anniversario di un’associazione impegnata nella donazione di midollo osseo. Durante la cerimonia, sono stati premiati il donatore più giovane e altri contributori che si sono distinti nel corso degli anni. Un rappresentante dell’associazione ha ringraziato i volontari e i donatori per il loro lavoro, sottolineando i risultati raggiunti in questo lungo periodo di attività. L’iniziativa ha coinvolto anche interventi di esponenti istituzionali e di volontari.
ROMA – “Ho fortemente voluto questo incontro per rendere omaggio a un’associazione che oggi celebra il suo 35° compleanno: 35 anni dí encomiabile attività, svolgendo un lavoro straordinario al servizio della vita e della speranza. Admo rappresenta un esempio prezioso di come il volontariato possa incidere concretamente nella società, grazie all’impegno quotidiano di donne e uomini che, con un gesto semplice, spontaneo e gratuito, donano il proprio tempo e la propria disponibilità con la speranza di salvare una vita”. Così la deputata Arianna Lazzarini, promotrice del convegno alla Camera in occasione del 35° anniversario dell’Associazione Donatori Midollo Osseo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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