Il giovane avvocato agrigentino che a 26 anni è Toga d' oro | Premiato da Mattarella più emozionante della laurea

Un giovane avvocato di Agrigento, a 26 anni, ha ricevuto il riconoscimento Toga d’oro in occasione di una cerimonia a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica. Durante l’intervista, ha affermato di sentirsi ancora uno “studente” perché lo studio continuo permette di approfondire gli aspetti della professione legale. Il premio rappresenta per lui un momento molto emozionante, più della laurea.

Giuseppe Chiapparo, dottorando di ricerca alla Lumsa, ha ricevuto il premio come migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l'Ordine di Palermo Dice di sentirsi ancora uno “studente” perché lo studio serve per approfondire sempre gli aspetti della professione legale. E che il giorno in cui ha ricevuto il premio dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non lo dimenticherà mai perché “è stata un'emozione fortissima, difficile da metabolizzare, che mi porterò per tutta la vita”. Parola di Giuseppe Chiapparo, avvocato di 26 anni, che a febbraio ha ricevuto il premio “Toga d’oro” quale migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l’Ordine degli avvocati di Palermo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Il giovane avvocato che a 26 anni è Toga d'oro: "Premiato da Mattarella, più emozionante della laurea"Giuseppe Chiapparo, dottorando di ricerca alla Lumsa, ha ricevuto il premio come migliore abilitato alla carriera forense nel 2025 per l'Ordine di... A 26 anni Toga d’oro: il premio da Mattarella batteGiuseppe Chiapparo, avvocato di 26 anni e dottorando alla Lumsa, ha ricevuto il premio Toga d’oro come migliore abilitato nel 2025 dall’Ordine degli...