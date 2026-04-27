Il tecnico della Lazio ha deciso di effettuare diverse variazioni nella formazione in vista della partita contro l'Udinese, dopo aver giocato i 120 minuti in trasferta. La squadra si prepara con alcune novità, tra cui il ritorno di un difensore che porta il nome di Maldini. La scelta di turnover deriva dalla necessità di gestire le energie dei giocatori in vista degli impegni successivi.

Non solo la Coppa Italia, con la finale da giocare il 13 maggio contro l’Inter. La Lazio ha anche un altro obiettivo da inseguire in questo finale di stagione: un piazzamento in campionato migliore dell’attuale nono posto. L’ottavo sarebbe già qualcosa, perché consentirebbe ai biancocelesti di evitare i preliminari della prossima Coppa Italia (sempre che non vincano il trofeo, in questo caso li eviterebbero comunque). E la formazione di Sarri, dopo la sconfitta del Bologna con la Roma, ha la possibilità di agguantarlo già questa sera, se riuscirà a battere l’Udinese nel match che chiude la 34ª giornata di Serie A. Il tecnico ci tiene. Anche se, per ovvi motivi, preferisce l’altro obiettivo, la Coppa Italia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, le ultime di formazione verso l'Udinese: Sarri cambia tanto e riparte da Maldini

Notizie correlate

Bologna-Lazio, le ultime dai campi: Italiano con Orsolini dal 1', Sarri riparte da IsaksenIl Bologna per portarsi a +5 sui biancocelesti, la Lazio per il sorpasso e la conquista dell'ottavo posto.

Leggi anche: Fiorentina-Lazio, le ultime dai campi: Kean quasi out, ma c'è Piccoli. Sarri riparte da Taylor

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli, le ultime in vista della Lazio: in difesa c'è Beukema. Anguissa verso la panchina; ? Milan-Castro! Novità Nico, Bastoni e idee Napoli-Lazio: le news di oggi ?; Probabili formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Noslin, Cancellieri, Zarraga, Atta e Zaniolo; Le formazioni di Atalanta-Lazio | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26.

Probabili formazioni Lazio-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Noslin, Cancellieri, Zarraga, Atta e ZanioloBiancocelesti contro friulani in occasione della giornata numero 34 del campionato di Serie A: le ultime sulle scelte di formazione di Sarri e Runjaic. goal.com

Atalanta-Lazio, in attacco ballottaggio tra Noslin e Maldini? Le ultime verso BergamoLa prestazione offerta da Noslin contro il Napoli mette Sarri in difficoltà per le scelte di formazione di Atalanta-Lazio in Coppa Italia ... cittaceleste.it

Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla x.com

#TDR2026, Lazio protagonista a Genzano: #Under15Futsal e #Under17Futsal già ai quarti, #Under19Futsal a un passo - facebook.com facebook