Lazio Inter Sucic protagonista nell’ombra | il focus sulla prestazione del croato in finale di Coppa Italia

Nel dettaglio della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il centrocampista croato si è distinto per alcune azioni chiave che hanno attirato l’attenzione degli analisti. L’analisi dei dati mostra come abbia contribuito in fase di possesso e recupero palla, spesso posizionandosi tra le linee avversarie. La sua presenza ha influito sulla dinamica del centrocampo, anche se non ha segnato o fornito assist diretti.

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di Paolo Moramarco Lazio Inter, Sucic protagonista nell’ombra: l’analisi tattica sulla prestazione del croato in finale di Coppa Italia attraverso i dati. Nel 2-0 che ha permesso all’ Inter di conquistare la Coppa Italia contro la Lazio allo Stadio Olimpico, una delle prestazioni più brillanti è stata sicuramente quella di Petar Sucic. Il centrocampista croato ha giocato 68 minuti di grande qualità contro i biancocelesti, confermando tutto il suo talento e la sua importanza per la squadra di Cristian Chivu, soprattutto in vista della prossima stagione. La sua prestazione nei dati. Attraverso i dati di SofaScore si può leggere la sua prestazione di Sucic che ha giocato con grande autorità in mezzo al campo, dimostrando le sue qualità tecniche sia in fase di regia che in quella di costruzione del gioco.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lazio Inter, Sucic protagonista nell’ombra: il focus sulla prestazione del croato in finale di Coppa Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sucic Inter, notte da record per il centrocampista croato in Coppa Italia: nessuno come lui dalla panchina!di Paolo MoramarcoSucic Inter, notte da record per il centrocampista croato in Coppa Italia contro il Como! Nessuno era stato così incisivo nella... L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). Temi più discussi: Video gol e highlights Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri vincono la Coppa Italia; Pagelle Lazio-Inter, i voti dei Nerazzurri! Sucic novello regista, sorpresa Diouf; Lazio-Inter, le pagelle CM: altra perla di Sucic. Lautaro il migliore, ma Diouf domina. Si salva Isaksen; Pagelle Lazio-Inter: Lautaro è tornato (7,5); Sucic personalità (7); Dele Bashiru fantasma (5). Video gol e highlights Lazio-Inter 0-2: i nerazzurri vincono la Coppa ItaliaMissione compiuta. L'Inter batte la Lazio per 2-0 nella finale dello stadio Olimpico, a Roma, e conquista uno storico 'doblete' con Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione. L'ultima squadra a ri ... milanotoday.it Lazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: due regali e la coppa è nerazzurra, le dichiarazioniAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com