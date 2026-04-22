Sucic Inter notte da record per il centrocampista croato in Coppa Italia | nessuno come lui dalla panchina!

Nella partita di Coppa Italia contro il Como, il centrocampista croato ha stabilito un record personale. È diventato il giocatore che, partendo dalla panchina, ha avuto il maggior impatto in una singola edizione della competizione. La sua prestazione ha attirato l’attenzione, segnando un risultato unico nel suo ruolo. La serata si è conclusa con un risultato positivo per la squadra, grazie anche alla sua presenza in campo.

di Paolo Moramarco Sucic Inter, notte da record per il centrocampista croato in Coppa Italia contro il Como! Nessuno era stato così incisivo nella competizione da subentrato. Petar Su?i? si è preso la scena nella semifinale di Coppa Italia contro il Como, firmando una prestazione destinata a entrare nella storia della competizione. Come riportato da SofaScore, il centrocampista dell’ Inter è diventato il primo giocatore a realizzare due assist e un gol da subentrato in Coppa Italia da quando questo tipo di statistiche viene registrato (stagione 20152016 ), dimostrando maggiormente la sua incisività nel match. Entrato in campo con l’ Inter sotto 2-0, Su?i? ha cambiato completamente il volto della partita in appena 30 minuti, recupero escluso.🔗 Leggi su Internews24.com

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