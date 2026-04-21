L'Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic | nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o Lazio

L'Inter si è qualificata per la finale di Coppa Italia battendo il Como 3-2 dopo aver recuperato uno svantaggio di due gol. Calhanoglu ha segnato due volte, mentre Sucic ha siglato il gol decisivo. La partita si è giocata a San Siro, dove la squadra nerazzurra ha preso il comando, ma nel corso del match ha subito un ritorno degli avversari. La finale si disputerà il 13 maggio, contro Atalanta o Lazio.

Due gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio). A San Siro si ripete il copione del campionato: la squadra di Fabregas gioca bene e si porta avanti di 2 gol poi viene travolta.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Coppa Italia, semifinali di ritorno: Inter-Como e Atalanta-Lazio si giocano la finaleLa Coppa Italia 2025/2026 entra nella sua fase decisiva: martedì 21 e mercoledì 22 aprile vanno in scena i ritorni delle semifinali, entrambi... Arbitri designati per le semifinali di Coppa Italia: Como-Inter e Lazio-AtalantaLe designazioni arbitrali per le semifinali di Coppa Italia sono state ufficializzate, con due sfide in programma tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Non inganni il 3-0 di Coppa Italia, la Juventus meritava di più (ma stasera le manca McKennie); L’Inter ribalta il Como con Thuram e Dumfries, lo scudetto è sempre più vicino; Como-Inter 3-4, rimonta nerazzurra con Thuram e Dumfries; Coppa Italia, domani il Como 1907 cerca una storica finale sfidando l'Inter a San Siro. La vigilia lariana nelle parole del DS Carlalberto Ludi. L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioL'Inter vince in rimonta (3-2), aggrappata ai guizzi di Calhanoglu (doppietta) e al delizioso gol di Sucic, e va in finale di Coppa Italia. Como sconfitto proprio com'era successo in campionato: gioca ... fanpage.it Coppa Italia | Il Como crolla e l'Inter la ribalta: nerazzurri in finaleSuccede di tutto a San Siro nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. In finale ci va l’Inter di Chivu grazie a una rimonta quasi incredibile contro il Como. Parte meglio, infatti, il Como che al ... lalaziosiamonoi.it Next step COPPA ITALIA FINAL facebook #InterComo #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com