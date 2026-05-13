Lazio e Inter si affrontano allo stadio Olimpico di Roma nella partita di ritorno della finale di Coppa Italia. Al termine del primo tempo, i nerazzurri sono in vantaggio 2-0, con un autogol di Marusic e un gol di Lautaro Martinez. La squadra di Chivu mantiene il controllo del match, che si sta disputando senza ulteriori segnature.

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter entra nel vivo allo stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri conducono 0-2 grazie all’autogol di Marusic e al tap-in di Lautaro Martinez, in una gara fin qui controllata dalla squadra di Chivu. Ecco tutti gli aggiornamenti live dal più recente al meno recente. 45’ – Primo tiro della Lazio Ci prova Isaksen, servito da Zaccagni: il danese punta Bastoni e calcia, ma la conclusione viene deviata in corner. Primo vero tentativo dei biancocelesti. 40’ – Calhanoglu allenatore aggiunto Il centrocampista nerazzurro, oggi in panchina, vive la partita con grande intensità: continua a dare indicazioni ai compagni e segue ogni azione in piedi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lazio e Inter in campo per la finale di Coppa Italia: 2-0 per i nerazzurri all’intervallo

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LAZIO 1 - 1 ATALANTA BC | Semi Final Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Season | Nationality

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