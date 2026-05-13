Lazio e Inter in campo per la finale di Coppa Italia | 2-0 per i nerazzurri all’intervallo

Da thesocialpost.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio e Inter si affrontano allo stadio Olimpico di Roma nella partita di ritorno della finale di Coppa Italia. Al termine del primo tempo, i nerazzurri sono in vantaggio 2-0, con un autogol di Marusic e un gol di Lautaro Martinez. La squadra di Chivu mantiene il controllo del match, che si sta disputando senza ulteriori segnature.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter entra nel vivo allo stadio Olimpico di Roma. I nerazzurri conducono 0-2 grazie all’autogol di Marusic e al tap-in di Lautaro Martinez, in una gara fin qui controllata dalla squadra di Chivu. Ecco tutti gli aggiornamenti live dal più recente al meno recente. 45’ – Primo tiro della Lazio Ci prova Isaksen, servito da Zaccagni: il danese punta Bastoni e calcia, ma la conclusione viene deviata in corner. Primo vero tentativo dei biancocelesti. 40’ – Calhanoglu allenatore aggiunto Il centrocampista nerazzurro, oggi in panchina, vive la partita con grande intensità: continua a dare indicazioni ai compagni e segue ogni azione in piedi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

lazio e inter in campo per la finale di coppa italia 2 0 per i nerazzurri all8217intervallo
© Thesocialpost.it - Lazio e Inter in campo per la finale di Coppa Italia: 2-0 per i nerazzurri all’intervallo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LAZIO 1 - 1 ATALANTA BC | Semi Final Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Season | Nationality

Video LAZIO 1 - 1 ATALANTA BC | Semi Final Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Season ? | Nationality ?

Notizie correlate

Leggi anche: Lazio-Inter, la finale di Coppa Italia in diretta: nerazzurri a caccia del “double”

L’Inter ribalta il Como 3-2 con Calhanoglu e Sucic: nerazzurri in finale di Coppa Italia con Atalanta o LazioDue gol di Calhanoglu poi la rete di Sucic portano l'Inter in finale di Coppa Italia (13 maggio).

Temi più discussi: Alle 21:00 Lazio-Inter: guida alla finale di Coppa Italia; Coppa Italia, Inter e Lazio da Mattarella prima della finale. E all'Olimpico si va verso il sold out; Finale Coppa Italia 2026 Lazio-Inter: quando e dove vederla in tv, precedenti e attese; Finale Coppa Italia, dove vedere Lazio-Inter in tv e streaming.

coppa italia lazio e inter inLazio-Inter, diretta finale Coppa Italia: risultato in tempo reale, grande occasione all'OlimpicoAll'Olimpico in palio il secondo trofeo nazionale: si sfidano i biancocelesti di Sarri e i nerazzurri di Chivu ... tuttosport.com

coppa italia lazio e inter inFinale Coppa Italia, in campo Lazio-Inter 0-2. LIVENello stadio della Capitale si assegna il trofeo. I nerazzurri puntano al doblete dopo aver già conquistato lo scudetto, i biancocelesti invece vogliono riscattare una stagione che finora ha regalato ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web