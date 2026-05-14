Lazio-Inter 0-3 | Sarri critica l’atteggiamento dei biancocelesti e rievoca Chivu

Da napolipiu.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di Serie A tra Lazio e Inter, conclusa con un punteggio di 0-3, l’allenatore dei biancocelesti ha espresso critiche sull’atteggiamento mostrato dalla squadra. La gara si è svolta allo Stadio Olimpico, dove l’allenatore ha anche richiamato alla memoria un ex calciatore della sua squadra, riferendosi a Chivu. Le dichiarazioni sono arrivate al termine dell’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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"> Roma, Italia – Aprile 27: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, osserva durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Udinese Calcio allo Stadio Olimpico. La sua squadra ha subito una sconfitta pesante 3-0 contro l’Inter, e Sarri ha rilasciato dichiarazioni auto-critiche dopo il match, evidenziando la necessità di un approccio radicalmente diverso in vista della finale di Coppa Italia in programma per mercoledì. Analisi della Sconfitta e Responsabilità. In conferenza stampa post-partita, Sarri non ha cercato scuse, ammettendo che la passività difensiva di Lazio nei primi due gol era inaccettabile, a prescindere dalla qualità dell’avversario.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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