Lazio-Inter 0-3 | Sarri critica l’atteggiamento dei biancocelesti e rievoca Chivu

Durante la partita di Serie A tra Lazio e Inter, conclusa con un punteggio di 0-3, l’allenatore dei biancocelesti ha espresso critiche sull’atteggiamento mostrato dalla squadra. La gara si è svolta allo Stadio Olimpico, dove l’allenatore ha anche richiamato alla memoria un ex calciatore della sua squadra, riferendosi a Chivu. Le dichiarazioni sono arrivate al termine dell’incontro, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

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"> Roma, Italia – Aprile 27: Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, osserva durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Udinese Calcio allo Stadio Olimpico. La sua squadra ha subito una sconfitta pesante 3-0 contro l’Inter, e Sarri ha rilasciato dichiarazioni auto-critiche dopo il match, evidenziando la necessità di un approccio radicalmente diverso in vista della finale di Coppa Italia in programma per mercoledì. Analisi della Sconfitta e Responsabilità. In conferenza stampa post-partita, Sarri non ha cercato scuse, ammettendo che la passività difensiva di Lazio nei primi due gol era inaccettabile, a prescindere dalla qualità dell’avversario.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lazio-Inter 0-3: Sarri critica l’atteggiamento dei biancocelesti e rievoca Chivu. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lazio-Inter, Chivu spegne i motori, Sarri li accendeQuella che conta si gioca mercoledì: Lazio-Inter di stasera è un'amichevole che mette 3 punti in palio, anche se Sarri sceglie un modo differente da... Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivudi Alberto PetrosilliFormazioni ufficiali Lazio Inter: sono stati diramati gli schieramenti in vista della sfida in programma oggi alle 18 Di seguito... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3 | Highlights | Serie A 25-26; Serie A Enilive | Lazio-Inter 0-3, il tabellino; VIDEO. Lazio-Inter 0-3: gol e highlights; Il primo Lazio-Inter è dei nerazzurri (0-3), mercoledì la finale di Coppa Italia. ?AMP?YON Finalde SS Lazio'yu 2-0 ma?lup eden Inter, Coppa Italia 2026'n?n sahibi oldu. Sezonu çifte kupa ile kapatt?. ?14' Marusic (KK) ?35' Lautaro Martinez Inter 10. kez kupay? müzesine götürüyor. Lazio finalde 4. kez kaybetti. (1961, 2015, 2017 x.com Lazio-Inter 0-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Lautaro, Sucic e MkhitaryanLa diretta live di Lazio-Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Lazio-Inter 0-2, risultato della finale di Coppa Italia: autogol di Marusic e gol di Lautaro, gli highlightsL'Inter si presenta allo stadio Olimpico con il 21° scudetto cucito sul petto e la voglia di realizzare l'accoppiata di trofei con la Coppa Italia. Chivu ha recuperato Marcus Thuram, regolarmente in ... fanpage.it