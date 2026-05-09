Lazio-Inter Chivu spegne i motori Sarri li accende

Questa sera si gioca un'amichevole tra Lazio e Inter, due squadre di Serie A. La partita si conclude con Chivu che interrompe il gioco e Sarri che riprende il comando. L'incontro è in programma mercoledì e rappresenta un'occasione per le squadre di testare le proprie forze in vista delle competizioni ufficiali. Nessuna delle due formazioni ha ancora ufficializzato le formazioni titolari o i minuti di gioco previsti.

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