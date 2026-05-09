Lazio-Inter Chivu spegne i motori Sarri li accende
Questa sera si gioca un'amichevole tra Lazio e Inter, due squadre di Serie A. La partita si conclude con Chivu che interrompe il gioco e Sarri che riprende il comando. L'incontro è in programma mercoledì e rappresenta un'occasione per le squadre di testare le proprie forze in vista delle competizioni ufficiali. Nessuna delle due formazioni ha ancora ufficializzato le formazioni titolari o i minuti di gioco previsti.
Quella che conta si gioca mercoledì: Lazio-Inter di stasera è un'amichevole che mette 3 punti in palio, anche se Sarri sceglie un modo differente da Chivu per preparare la finale di Coppa Italia, e al netto delle differenze tecniche fra le due squadre, certificate dalla classifica, vedremo se paga di più lasciare a riposo quasi tutti i titolari, come sceglie di fare l'Inter, o tenere alti i giri del motore, come fa invece la Lazio, che proprio in queste ultime settimane, sta attraversando il periodo migliore della stagione, con 5 vittorie nelle ultime 8 partite (di cui solo una persa). Anche perché, a differenza dell'avversario, che il suo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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