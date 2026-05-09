Formazioni ufficiali Lazio Inter | le scelte di Sarri e Chivu

Le formazioni ufficiali di Lazio e Inter sono state annunciate in vista della partita prevista per oggi alle 18. Entrambi gli allenatori hanno scelto le proprie formazioni, che sono state rese note poco prima del calcio d'inizio. La sfida si svolgerà allo stadio di riferimento e vedrà in campo le formazioni titolari di entrambe le squadre.

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di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Lazio Inter: sono stati diramati gli schieramenti in vista della sfida in programma oggi alle 18. Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, gara in programma alle 18 e valida per la 36^ giornata di Serie A: INTER (3-5-2): 13 J. Martinez; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 17 Diouf, 8 Sucic, 23 Barella, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 16 Frattesi, 25 Akanji, 32 Dimarco, 36 Darmian, 43 Cocchi, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu. LAZIO (4-3-3): 40 Motta; 77 Marusic, 13 Romagnoli, 34 Gila, 3 Pellegrini; 26 Basic, 6 Rovella, 7 Dele-Bashiru; 22 Cancellieri, 14 Noslin, 9 Pedro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Formazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie AFormazioni ufficiali Lazio Inter: le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A, valido per la 36ª giornata 2025/26 Le formazioni ufficiali di... Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Sarri e AllegriMassara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lazio-Inter: le probabili formazioni e dove vederla in tv; Lazio-Inter: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Lazio Inter, il risultato in diretta live della partita di Serie A; Lazio-Inter di Serie A, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni. Lazio Inter LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchLazio Inter: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 36a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi! La Lazio e l’Inter si sfidano oggi a partire dalle ore 18 ... lazionews24.com Lazio-Inter, formazioni ufficiali e risultato LIVEAspettando la finale di Coppa Italia, Chivu ritrova Lautaro accanto a Thuram. Rotazioni in mezzo dove giocano Diouf, Mkhitaryan e Carlos Augusto, dentro anche Acerbi e Martinez. Sarri perde Zaccagni e ... sport.sky.it Addio al celibato speciale per questi tifosi laziali e interisti @Lpaglioni01 #sportitalia #lazio #inter x.com [Pre-Match Discussion Thread] Lazio vs Inter (Serie A, Matchday 36) reddit