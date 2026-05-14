Lazio-Inter 0-2 le pagelle | Tavares da incubo Lautaro trascinatore
Nella finale di Coppa Italia disputata all’Olimpico, l’Inter ha battuto la Lazio 2-0, conquistando il trofeo. La partita si è aperta con un primo tempo controllato dagli ospiti, che sono andati in vantaggio e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. La squadra nerazzurra ha mostrato solidità e determinazione, mentre alcuni giocatori hanno avuto performance molto diverse tra loro, con Tavares sotto la media e Lautaro protagonista.
Roma, 14 maggio 2026 – La notte dell’Olimpico si tinge di nerazzurro. L’ Inter batte la Lazio 2-0 nella finale di Coppa Italia e alza il trofeo grazie a un primo tempo gestito con lucidità, forza e personalità. La partita si sblocca al 14’ con l’ autorete di Marusic, poi al 35’ arriva il raddoppio di Lautaro Martinez, bravo a chiudere l’azione che indirizza definitivamente la finale. La Lazio resta dentro la partita più con l’orgoglio che con il gioco. La reazione è timida, disordinata, senza quella cattiveria che serve in una finale. L’Inter invece fa la cosa più semplice e più difficile: colpisce, abbassa i ritmi quando deve, concede poco e porta la coppa a casa senza mai dare davvero l’impressione di perdere il controllo.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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