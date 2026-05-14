Lazio-Inter 0-2 le pagelle | Tavares da incubo Lautaro trascinatore

Nella finale di Coppa Italia disputata all’Olimpico, l’Inter ha battuto la Lazio 2-0, conquistando il trofeo. La partita si è aperta con un primo tempo controllato dagli ospiti, che sono andati in vantaggio e hanno mantenuto il vantaggio fino alla fine. La squadra nerazzurra ha mostrato solidità e determinazione, mentre alcuni giocatori hanno avuto performance molto diverse tra loro, con Tavares sotto la media e Lautaro protagonista.

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