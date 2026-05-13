Pagelle Lazio Inter | Lautaro riscrive un record Dumfries ara la fascia! Marusic e Nuno Tavares horror VOTI
Durante la finale di Coppa Italia 202526, le valutazioni dei giocatori hanno evidenziato alcune prestazioni significative. Lautaro Martinez ha stabilito un nuovo record, mentre Dumfries ha corso lungo tutta la fascia. Tra i peggiori in campo, Marusic e Nuno Tavares hanno ricevuto voti bassi e sono stati criticati per le loro prestazioni. I giudizi sui protagonisti sono stati formulati in base alle loro azioni sul terreno di gioco.
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